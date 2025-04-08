Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 8 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Nisan'da meydana gelen depremler...
8 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:13:48 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
07:47:39 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06:45:44 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:29:24 -.- 1.3 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA)
06:15:13 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:12:47 -.- 1.8 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:47:10 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:46:14 -.- 2.0 -.- SAZLICA-VARTO (MUS)
05:44:50 -.- 2.3 -.- SEKI-VARTO (MUS)
05:42:34 -.- 2.5 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS)
05:40:10 -.- 1.8 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
05:39:40 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI)
04:25:27 -.- 2.3 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
04:23:17 -.- 1.3 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
04:14:45 -.- 1.3 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
03:58:52 -.- 1.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
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