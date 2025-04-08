Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 8 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Nisan'da meydana gelen depremler...

8 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:13:48   -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

07:47:39    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                       

06:45:44    -.-  1.1  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

06:29:24    -.-  1.3  -.-   ERDEMLI-KALE (MALATYA)                           

06:15:13   -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                       

06:12:47  -.-  1.8  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

05:47:10     -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

05:46:14    -.-  2.0  -.-   SAZLICA-VARTO (MUS)                              

05:44:50     -.-  2.3  -.-   SEKI-VARTO (MUS)                                 

05:42:34    -.-  2.5  -.-   ADABAG-TATVAN (BITLIS)                           

05:40:10   -.-  1.8  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                     

05:39:40  -.-  1.5  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                          

04:25:27    -.-  2.3  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                

04:23:17    -.-  1.3  -.-   BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)                           

04:14:45   -.-  1.3  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                       

03:58:52   -.-  1.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!

AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler