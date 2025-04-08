Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:06

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Nisan'da meydana gelen depremler...

8 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:13:48 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

07:47:39 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:45:44 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:29:24 -.- 1.3 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA)

06:15:13 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

06:12:47 -.- 1.8 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:47:10 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:46:14 -.- 2.0 -.- SAZLICA-VARTO (MUS)

05:44:50 -.- 2.3 -.- SEKI-VARTO (MUS)

05:42:34 -.- 2.5 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS)

05:40:10 -.- 1.8 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

05:39:40 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI)

04:25:27 -.- 2.3 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

04:23:17 -.- 1.3 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)

04:14:45 -.- 1.3 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)

03:58:52 -.- 1.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)