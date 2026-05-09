Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9.05.2026 09:17:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.09 08:57:44    -.-  2.5  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.09 08:28:01  -.-  2.2  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2026.05.09 07:38:43     -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          

2026.05.09 06:55:22      -.-  1.3  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    

2026.05.09 06:38:38    -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.05.09 06:36:19     -.-  1.5  -.-   BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN)

