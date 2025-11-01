Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 1 Kasım 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
1 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.01 09:18:09 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.01 09:11:43 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.01 09:05:28 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.01 09:02:14 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.01 08:58:19 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.01 08:52:49 -.- 3.5 3.3 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.01 08:52:27 -.- 3.3 -.-