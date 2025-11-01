Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 09:32:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Kasım 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.01 09:18:09    -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

2025.11.01 09:11:43   -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2025.11.01 09:05:28    -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)              

2025.11.01 09:02:14     -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

2025.11.01 08:58:19     -.-  2.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2025.11.01 08:52:49     -.-  3.5  3.3   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2025.11.01 08:52:27    -.-  3.3  -.-   

