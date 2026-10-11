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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.10.2026 09:01:00
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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Ekim 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "11 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

11 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 11 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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11 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:21:51  35.4455   26.5353        5.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

08:16:06  39.1908   28.2028        9.6      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:01:39  37.0657   29.1403        5.0      -.-  1.6  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

07:58:48  37.0302   29.1025        5.5      -.-  2.5  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          

07:42:03  39.1163   28.3403       10.2      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:39:42  39.1227   28.3468       11.1      -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:11:12  36.2263   35.9270       21.4      -.-  1.7  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         

06:55:35  39.1278   40.1482        4.9      -.-  2.2  -.-   CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                          

06:47:44  38.5948   26.6128        7.7      -.-  2.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

06:43:51  38.1127   37.0140       17.5      -.-  1.2  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

06:29:56  38.5625   37.5268        3.2      -.-  1.3  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 

06:08:43  35.4252   26.6172        9.6      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

05:41:46  36.6592   26.9053      137.4      -.-  2.5  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                            

05:38:59  39.1563   28.2210        8.6      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:29:02  35.8077   27.2455       11.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

05:26:11  40.3718   27.1652        8.6      -.-  1.3  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          

05:18:32  35.4767   26.5718        5.4      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

05:14:00  34.4127   25.5725       19.2      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

05:12:52  36.2727   35.7628        6.5      -.-  2.2  -.-   KALE-ARSUZ (HATAY)                                

04:54:34  40.0763   33.3378       10.6      -.-  1.9  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          

04:35:39  35.4512   26.5548        5.4      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

04:28:45  35.4297   26.5723        5.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

04:28:10  38.4490   35.0323        6.7      -.-  1.2  -.-   KAVAKKOY-YESILHISAR (KAYSERI)                     

04:27:49  35.4703   26.5610        5.3      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

04:17:53  35.4502   26.5740        7.8      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

04:09:03  37.7692   29.4233        2.6      -.-  2.1  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     

03:57:55  38.4040   39.1078       12.3      -.-  1.1  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         

03:53:59  37.9398   37.9748        5.4      -.-  1.6  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

03:48:24  35.4232   26.5675        1.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:46:02  35.4438   26.5517        2.2      -.-  1.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:38:07  39.6695   27.8975        4.4      -.-  1.3  -.-   UCPINAR-(BALIKESIR)                               

03:25:09  37.7772   36.0317        4.6      -.-  1.2  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

03:22:58  40.8077   31.3385        8.9      -.-  2.1  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)                        

03:19:17  37.7447   36.0843        3.1      -.-  2.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

03:14:02  39.0035   35.7828        5.0      -.-  3.6  3.5   OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)                        

03:13:02  37.9345   33.0285        5.0      -.-  2.2  -.-   YAGLIBAYAT-KARATAY (KONYA)                        

02:58:50  37.7602   36.0562       13.6      -.-  1.1  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

02:43:30  35.3998   26.5970        5.6      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:39:47  38.3897   38.8285       17.7      -.-  1.0  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           

02:38:53  38.3182   38.1413       22.2      -.-  1.2  -.-   FATIH-(MALATYA)                                   

02:36:32  37.7563   36.0977        4.4      -.-  2.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

02:36:13  35.4080   26.5983       10.4      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:33:19  35.2387   26.7157        1.4      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:24:11  35.2255   26.7507        5.6      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:22:28  35.4802   26.5088        5.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:19:32  35.4290   26.5762        5.0      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:17:33  35.4603   26.5745       15.6      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:09:13  40.6000   36.8095        4.2      -.-  1.3  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            

01:45:35  35.3592   26.6488        8.9      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:33:26  35.4583   26.5763        5.2      -.-  4.1  4.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:31:15  38.2590   38.6390        3.5      -.-  1.9  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

01:21:47  35.3338   26.4280       28.5      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:03:05  35.4682   26.5697        7.8      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

00:50:22  35.4195   26.5870        8.2      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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