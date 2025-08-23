Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.08.2025 09:19:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

23 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.08.23 08:48:22   -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        
2025.08.23 08:39:24  -.-  2.7  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
2025.08.23 08:35:55   -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
2025.08.23 08:34:19    -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       
2025.08.23 08:26:30  -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     
2025.08.23 08:23:18   -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        
2025.08.23 08:17:50 -.-  1.9  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      
2025.08.23 08:11:15    -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

