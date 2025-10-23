Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 23 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
23 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:50:23 38.5885 28.2848 16.8 -.- 0.9 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA)
08:49:01 38.5570 28.2607 17.0 -.- 1.2 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA)
08:47:10 38.9648 28.0008 18.0 -.- 1.0 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
08:44:05 39.1947 28.1323 9.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:13:50 38.7923 27.8085 8.6 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
08:13:26 39.3108 28.0955 22.2 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:34:19 39.1793 28.0965 16.9 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:51:38 40.6948 27.4822 5.9 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:58:20 39.2037 27.9893 11.2 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:30 36.7250 36.0483 5.0 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
05:46:37 36.7113 36.0823 7.6 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)
05:43:20 36.4052 33.9922 18.9 -.- 2.7 -.- ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)
05:33:02 39.1662 27.9067 9.4 -.- 1.4 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)
04:49:26 39.1668 28.1645 11.8 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:43 39.2247 29.0530 11.1 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
03:49:00 39.2353 27.9803 11.5 -.- 2.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
03:47:07 39.2077 27.9502 9.1 -.- 1.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
02:54:52 38.7488 26.5450 4.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
02:32:39 39.2285 28.0092 12.0 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:59 39.2237 29.0050 11.1 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:11:43 39.2140 28.1022 13.3 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:12 37.6057 37.1888 5.4 -.- 1.7 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
02:00:27 38.2402 37.3070 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:52:56 39.2385 28.9665 11.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:47:41 39.0440 40.4255 9.5 -.- 1.7 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)
01:46:35 39.2623 28.9545 9.7 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
01:42:10 39.1437 28.1407 8.1 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:35:39 37.9050 26.9290 11.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:31:27 37.1018 28.4357 9.3 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA)
01:26:06 39.1462 28.2015 16.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:22:48 39.2118 28.1482 7.6 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:03:41 39.2175 28.1243 8.5 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:58:19 39.2322 29.0138 9.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:49:10 39.2308 28.9533 3.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:47:36 39.0328 28.0990 19.9 -.- 1.0 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
00:38:10 39.2405 29.0057 10.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:35:41 39.1747 28.1458 9.7 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)