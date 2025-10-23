Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.10.2025 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ekim 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:50:23  38.5885   28.2848       16.8      -.-  0.9  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                       

08:49:01  38.5570   28.2607       17.0      -.-  1.2  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                       

08:47:10  38.9648   28.0008       18.0      -.-  1.0  -.-   SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)                   

08:44:05  39.1947   28.1323        9.9      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

08:13:50  38.7923   27.8085        8.6      -.-  2.0  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                      

08:13:26  39.3108   28.0955       22.2      -.-  2.0  -.-   ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:34:19  39.1793   28.0965       16.9      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:51:38  40.6948   27.4822        5.9      -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)  

05:58:20  39.2037   27.9893       11.2      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:50:30  36.7250   36.0483        5.0      -.-  1.6  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                 

05:46:37  36.7113   36.0823        7.6      -.-  1.7  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                        

05:43:20  36.4052   33.9922       18.9      -.-  2.7  -.-   ATAYURT-SILIFKE (MERSIN)                     

05:33:02  39.1662   27.9067        9.4      -.-  1.4  -.-   CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)                   

04:49:26  39.1668   28.1645       11.8      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:10:43  39.2247   29.0530       11.1      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                    

03:49:00  39.2353   27.9803       11.5      -.-  2.5  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                      

03:47:07  39.2077   27.9502        9.1      -.-  1.8  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                      

02:54:52  38.7488   26.5450        4.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                   

02:32:39  39.2285   28.0092       12.0      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:12:59  39.2237   29.0050       11.1      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                      

02:11:43  39.2140   28.1022       13.3      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:09:12  37.6057   37.1888        5.4      -.-  1.7  -.-   KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)                   

02:00:27  38.2402   37.3070        5.0      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

01:52:56  39.2385   28.9665       11.2      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

01:47:41  39.0440   40.4255        9.5      -.-  1.7  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                            

01:46:35  39.2623   28.9545        9.7      -.-  1.9  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                     

01:42:10  39.1437   28.1407        8.1      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:35:39  37.9050   26.9290       11.8      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                

01:31:27  37.1018   28.4357        9.3      -.-  1.6  -.-   ULA (MUGLA)                                  

01:26:06  39.1462   28.2015       16.0      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:22:48  39.2118   28.1482        7.6      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:03:41  39.2175   28.1243        8.5      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:58:19  39.2322   29.0138        9.7      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

00:49:10  39.2308   28.9533        3.9      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

00:47:36  39.0328   28.0990       19.9      -.-  1.0  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                     

00:38:10  39.2405   29.0057       10.4      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                      

00:35:41  39.1747   28.1458        9.7      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

