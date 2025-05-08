Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 8 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

8 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.08 07:42:36  39.2365   28.9957        5.7      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.05.08 07:32:41  36.0172   30.9425        8.9      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           

2025.05.08 07:24:59  40.8373   27.9910       11.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 

2025.05.08 06:49:29  40.8343   28.3527        7.1      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2025.05.08 06:22:15  39.2272   27.2712       10.8      -.-  1.8  -.-   ORENLI-BERGAMA (IZMIR)                            

2025.05.08 05:56:10  36.6700   28.7978       29.2      -.-  2.3  -.-   KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)                        

2025.05.08 05:31:36  39.2677   29.0025        5.0      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.05.08 05:15:45  38.0002   28.8468        6.3      -.-  2.2  -.-   BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)                       

2025.05.08 05:11:41  35.8182   25.4965       12.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.05.08 04:36:11  39.2578   29.0147       10.7      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.05.08 04:23:09  39.4710   30.1238        9.4      -.-  1.7  -.-   ULUKOY-(KUTAHYA)                                  

2025.05.08 04:14:41  38.9960   27.0633       10.7      -.-  1.5  -.-   TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)                         

2025.05.08 03:50:02  38.1303   38.5827        5.0      -.-  2.3  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2025.05.08 03:41:21  37.9065   28.8248       16.1      -.-  1.4  -.-   YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI)                      

2025.05.08 02:56:24  36.1925   28.4200       27.6      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

2025.05.08 02:35:10  38.4167   38.9188        8.9      -.-  1.6  -.-   HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)                    

2025.05.08 01:46:20  40.8298   28.3238       16.5      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2025.05.08 01:34:53  39.4717   40.0115        5.0      -.-  2.3  -.-   HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)                       

2025.05.08 01:32:37  39.7233   38.8630        3.1      -.-  1.7  -.-   SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN)                       

2025.05.08 01:03:28  38.1437   37.7887        5.0      -.-  2.4  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2025.05.08 00:24:39  38.9110   29.4627        5.0      -.-  1.1  -.-   ARICA-GEDIZ (KUTAHYA)                             

2025.05.08 00:18:44  40.8357   28.2698       18.9      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #Son depremler

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