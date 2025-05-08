Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:23

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

8 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.08 07:42:36 39.2365 28.9957 5.7 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.08 07:32:41 36.0172 30.9425 8.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2025.05.08 07:24:59 40.8373 27.9910 11.0 -.- 2.0 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2025.05.08 06:49:29 40.8343 28.3527 7.1 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.08 06:22:15 39.2272 27.2712 10.8 -.- 1.8 -.- ORENLI-BERGAMA (IZMIR)

2025.05.08 05:56:10 36.6700 28.7978 29.2 -.- 2.3 -.- KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)

2025.05.08 05:31:36 39.2677 29.0025 5.0 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.08 05:15:45 38.0002 28.8468 6.3 -.- 2.2 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)

2025.05.08 05:11:41 35.8182 25.4965 12.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2025.05.08 04:36:11 39.2578 29.0147 10.7 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.08 04:23:09 39.4710 30.1238 9.4 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(KUTAHYA)

2025.05.08 04:14:41 38.9960 27.0633 10.7 -.- 1.5 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)

2025.05.08 03:50:02 38.1303 38.5827 5.0 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.05.08 03:41:21 37.9065 28.8248 16.1 -.- 1.4 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI)

2025.05.08 02:56:24 36.1925 28.4200 27.6 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2025.05.08 02:35:10 38.4167 38.9188 8.9 -.- 1.6 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)

2025.05.08 01:46:20 40.8298 28.3238 16.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.08 01:34:53 39.4717 40.0115 5.0 -.- 2.3 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)

2025.05.08 01:32:37 39.7233 38.8630 3.1 -.- 1.7 -.- SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN)

2025.05.08 01:03:28 38.1437 37.7887 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.05.08 00:24:39 38.9110 29.4627 5.0 -.- 1.1 -.- ARICA-GEDIZ (KUTAHYA)

2025.05.08 00:18:44 40.8357 28.2698 18.9 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)