AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 27 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Battalgazi'de 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Peş peşe meydana gelen depremler, saat 15.40 sularında gerçekleşti.

27 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:50:58 -.- 1.8 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

07:40:06 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA)

07:22:59 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:39:15 -.- 1.2 -.- KIZILAHMET-HINIS (ERZURUM)

06:25:41 -.- 1.6 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)

06:21:12 -.- 1.5 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

05:36:11 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:30:02 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

04:49:16 -.- 1.4 -.- KIRIMKAYA-KARACOBAN (ERZURUM)

04:41:03 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:29:48 -.- 2.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:44:19 -.- 1.0 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:21:28 -.- 1.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

03:15:33 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:11:46 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:11:16 -.- 1.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

02:37:14 -.- 1.8 -.- AYVACIK-CAMELI (DENIZLI)

02:34:31 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:26:54 -.- 1.7 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)

02:19:30 -.- 1.1 -.- YAVUZLU-PASINLER (ERZURUM)

02:03:08 -.- 0.7 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

01:26:20 -.- 1.1 -.- DURULDU-(MALATYA)

01:16:37 -.- 1.3 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN)

01:02:53 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:07:13 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)