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Son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 27 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 27 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.06.2026 09:14:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 27 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 27 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Van'da deprem mi oldu? 27 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 17.57’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

27 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.27 08:32:22      -.-  1.3  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2026.06.27 07:49:25      -.-  1.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2026.06.27 06:46:35     -.-  1.7  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              

2026.06.27 06:43:55     -.-  0.9  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              

2026.06.27 06:31:31       -.-  1.2  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              

2026.06.27 06:22:30      -.-  1.4  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              

2026.06.27 05:39:11       -.-  2.5  -.-   CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)        

2026.06.27 04:23:46    -.-  0.8  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)       

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