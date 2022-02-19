16 yaşındaki Sıla'yı katletmişti: Hüseyin Can Gökçek aileyi tehdit etmiş
Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden ve dün tutuklanan Hüseyin Can Gökçek'in, olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği ifade edildi.
Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'ün ailesi konuştu. Sıla'nın halası Hayriye Öztürk, zanlının cinayetten önce tüm aileyi tehdit ettiğini belirtti.
Sıla'nın halası Hayriye Ö., zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil, kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve o zaman tutuklandı" dedi.
"YAŞADIKLARINI BİZE ANLATMAZDI"
Sabah gazetesinden Halit Turan ve Özgür Özdemir'in haberine göre, 4-5 defa telefonda tehditlerin devam ettiğini belirten hala, "Ona 'ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın' dedim. Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmayıp içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, belli ki kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek tutuklandı
- Öldürülen Sıla Şentürk'ün babası Cumhuriyet'e konuştu: Kızım nişanlı değildi
- Son dakika: Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek adliyede
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Tabip Odası’ndan aile hekimlerine tam destek
- Suç duyurusunda bulunmuştu, karar değiştirdi
- Bakan Nebati’den G20 toplantısında vergi mesajı
- Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı
- DSÖ'den Afrika için mRNA merkezi açıklaması
- RTÜK Başkanı Şahin'den Taşçı'ya 'Sezen Aksu' yanıtı
- İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?