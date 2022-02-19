16 yaşındaki Sıla'yı katletmişti: Hüseyin Can Gökçek aileyi tehdit etmiş

19 Şubat 2022 Cumartesi, 11:25

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'ün ailesi konuştu. Sıla'nın halası Hayriye Öztürk, zanlının cinayetten önce tüm aileyi tehdit ettiğini belirtti.

Sıla'nın halası Hayriye Ö., zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil, kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve o zaman tutuklandı" dedi.

"YAŞADIKLARINI BİZE ANLATMAZDI"

Sabah gazetesinden Halit Turan ve Özgür Özdemir'in haberine göre, 4-5 defa telefonda tehditlerin devam ettiğini belirten hala, "Ona 'ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın' dedim. Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmayıp içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, belli ki kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.