Son dakika... DHA, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:18

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi.

KAÇIŞ ANLARI KAYDEDİLDİ

Son olarak DHA, patlamanın şüphelisi kadının caddede hızla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor.

SOYLU: BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINDA

Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Beyoğlu’nda patlamaya ilişkin konuşan Soylu, saldırıyı PKK’nin düzenlediğini söyledi.

Soylu, şöyle konuştu:

“Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”

Bakan Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini şöyle açıkladı:

“Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu.”

BOZDAĞ: BİR KADIN BANKTA 45 DAKİKA KADAR OTURUYOR...

Katıldığı canlı yayında saldırı hakkındaki ayrıntıları açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor" demişti.

Bakan Bozdağ, “Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, birtakım arkadaşlarımız peşindeler” ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ açıklamasının devamında şöyle konuşmuştu:

“Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeside büyük fayda var.”