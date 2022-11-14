İstiklal Caddesi’ndeki saksılı banklar söküldü

İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, beton saksıların bankları söküldü.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 08:23
İstiklal Caddesi’ndeki saksılı banklar söküldü
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İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.

İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu.

İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü.

Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak


İStiklal caddesi patlama Bomba

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