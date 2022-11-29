Son Dakika: DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı. Fakat aynı kişi 2017 yılında da tutuklanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 19:11
Son Dakika: DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
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2017 yılında “DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu” olduğu gerekçesiyle yakalanarak tutuklanan Gülten Matur, aynı gerekçeyle gözaltına alınmasının ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu dün (28 Kasım) İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

2017'DE DE 'TUTUKLANMIŞ'

Gülten Matur'un 2017'de 'yine' tutuklandığı öğrenilmişti.

2017'de paylaşılan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinde yer alan haberde; Matur'un operasyon sırasında tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bilgisi yer almıştı.

'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan Gülten Matur, 2019 yılında tahliye edilmişti.


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