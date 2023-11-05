Son Dakika: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı!
Son dakika gelişmesi... Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.
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