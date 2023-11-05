Son Dakika: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı!

Son dakika gelişmesi... Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 04:01
Son Dakika: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı!
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Dilan Polat Engin Polat

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