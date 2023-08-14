Son dakika... Diyanet Halil Konakcı hakkında inceleme başlattı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:58

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:08

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakcı hakkında inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, sosyal medyada Hatay hakkında yaptığı skandal paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakcı hakkında inceleme yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakcı, Hatay için “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diye konuşmuştu.

Konakcı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.

ÖZDAĞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’a, “Arap şehridir” diyen İmam Halil Konakcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Devlet kanunlarını ayıplama, kınama ve aşağılama, değersizleştirme”, “Anayasa'yı ihlal”, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından suç duyurusunda suç duyurusunda bulunmuştu.

Konakcı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasını isteyen Özdağ, “Bundan sonra Türkiye'ye ve partimize yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde, hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Çünkü bu zat Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik aynen PKK gibi açıklamalarda bulunma hadsizliğini göstermiştir. Emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olurlar işte. Bazen karşınıza hacı, bazen hoca kılığında çıkabilirler” demişti.

KONAKCI'NIN ARKASINDA ALİ ERBAŞ MI VAR?

Cumhuriyet; hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan, son olarak da Hatay’da Fransız işgalini öven imam Halil Konakcı’nın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından korunduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Erbaş’ın Konakcı için, “Benim söyleyemediklerimi söylüyor” dediği öne sürülmüştü.