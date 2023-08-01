Son Dakika: Durdurulduğu açıklanmıştı... Akbelen'de ağaç kıyımı yeniden başladı!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 08:34

Güncelleme: 01.08.2023 - 08:58

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi sürüyor. Bölgedeki yurttaşlar güne jandarma ablukasında başladılar.

VALİLİK 'DURDU' DEMİŞTİ

Muğla Valiliği'nin dün yaptığı açıklamada, 'çalışmalar sona erdi' denilmişti. Buna rağmen bu sabah saat 06.00 sıralarında jandarma alanı ablukaya aldı. Kesim için çalışmalar yeniden başlatılarak bebek ağaçların kıyımına devam edildi.

Muğla Valiliği'nin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

""İlimiz Milas ilçesinde bulunan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir.

Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir. Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."