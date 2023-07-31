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Cumhuriyet’in Akbelen için tavrı nettir

31 Temmuz 2023 Pazartesi

Muğla Akbelen’de halk orman katliamına karşı direniyor. Konuyu kısaca irdeleyelim.

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı, bilindiği üzere Türkiye’yi yeniden yedi düvelin sömürge ağına düşüren neoliberal politikalar ile yurt değerlerinin satışı anlamına gelen özelleştirmenin şampiyonu Turgut Özal’ın döneminde ülkemizin gündemine gelmişti.

O yıllarda önemli tartışmalara neden olan ve Türkiye’nin doğal güzellikleri açısından en değerli köşelerinden birinde yapılan bu santral yine bir çevre kıyımı ile gündemdedir.

Söz konusu termik santrala yakıt sağlamak üzere Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye satılan güzelim Akbelen Ormanı’nın adeta yok edilmesine karşı yöre insanı ve çevreciler yıllardır savaşım veriyorlardı. Geçen yıl yapılan ağaç kesimlerine karşı yürütülen direniş üzerine bu girişim durdurulmuştu. Bilirkişi raporlarına uyarak bekleyen şirket, geçtiğimiz günlerde dokunulmaması gereken ormanı adeta yok etmeye başladı. Kömür santralı için günlerdir ağaçlar kesiliyor, doğa katlediliyor.

Siyasal iktidara yakın olduğu bilinen şirketler, halkın çeşitli eylemlerle karşı çıkmalarına, ağaçlara sarılarak koruma çabalarına karşın kolluk güçlerini de arkalarına alarak ormanı maden sahasına dönüştürmek için hızarlarla günlerdir bir kıyım gerçekleştirmektedirler. Ağaç kesme işinde halka karşı kamu gücü kullanılamaz.

Akbelen’de kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile tüm halk mücadele vermektedir. Bu mücadele, “Akbelen direnişi” olarak tarihe geçecektir. Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların Akbelen halkının yanında yer almaları bir yurtseverlik görevidir.

Yöredeki köylülerin ve çevrecilerin karşı çıktığı bu çevre yıkımı, özellikle dünyamızda ve ülkemizde yaşanan iklim bunalımı sürecinde kabul edilemez.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ve duyarlı demokratik kitle örgütlerinin tepkisine yol açan orman kıyımını; ulusal bağımsızlığı ve yurt değerlerini savunmayı ilke edinmiş olan gazetemiz Cumhuriyet, haberleri ve köşe yazıları ile kamuoyunun gündemine taşımayı kendisine görev bilmiştir.

Doğa katliamını yürüten şirketler adına Akbelen kıyımı nedeniyle oluşan kamuoyu baskısı üzerine çeşitli gazete, yayın organı ve haber sitelerine ilanlar verilmiştir. İlgili yayın organları dün bu ilanı kullanmışlardır. Benzer ilanlar gazetemize de önerilmiş, Cumhuriyet bu önerileri reddetmiş ve ilanları yayımlamamıştır. Bağımsız ve ilkeli yayıncılığı benimsemiş olan Cumhuriyet’in bu tavrı belirgindir, açıktır. Hem “Akbelen halkının yanındayız” denecek hem de acımasız doğa katliamına seyirci olunacak... Bu çelişki kabul edilemez.

Cumhuriyet’in, yurt ve halk çıkarlarına aykırı olduğuna inandığı gelişmeler konusunda çizgisi bellidir ve gazetemiz bu çizgiden sapmayacaktır.

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