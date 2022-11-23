Son Dakika... Düzce depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi

Son dakika haberi... Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

DHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:23
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Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen Düzce'deki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde birçok ilde hissedilen depremin Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi.

Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen 6 moment büyüklüğündeki depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 km uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan depremin kısa sürede enerji boşalttığı bu da pik ivmeleri üretmediğini için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi.


Düzce Düzce deprem

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