Son Dakika: Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Düzce'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Derinlik ise 10.78 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 2, 2022
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2022-12-02
Saat:21:49:36 TSİ
Enlem:40.784 N
Boylam:30.985 E
Derinlik:10.78 km
Detay:https://t.co/xdHiE6Vi6B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini de 5.2 km olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 2, 2022
TASLIK-GOLYAKA (DUZCE) https://t.co/IkFqsa9To7
02.12.2022, 21:49:36 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
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