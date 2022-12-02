Son Dakika: Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem

02 Aralık 2022 Cuma, 21:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Derinlik ise 10.78 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini de 5.2 km olarak ölçtü.