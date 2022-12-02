Son Dakika: Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Düzce'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 21:57
Son Dakika: Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Derinlik ise 10.78 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini de 5.2 km olarak ölçtü.


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