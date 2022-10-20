Son Dakika... E-5'te otomobil takla attı, yol trafiğe kapandı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.

İHA
20 Ekim 2022 Perşembe, 15:26
Son Dakika... E-5'te otomobil takla attı, yol trafiğe kapandı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

 Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı. 

AYRINTILAR GELİYOR...

 


Avcılar E-5 Karayolu kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler