Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:05

TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantısı, Çamlık Mahallesi mevkiinde 19 Ekim Çarşamba saat 03.00 sıralarında; aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen 16 TAY 20 plakalı kamyonetin sürücüsü, Mahsun D.'nin kullandığı 34 FPD 517 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak bariyerlere çarptı. Kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi araçlardan çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Aracın içerisinde sıkışan Mahsun D., itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun D. hayatını kaybetti.

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü, yanında bulunan yaralı arkadaşını da olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle, Çamlıca Bağlantı yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.