Son Dakika: e-YDS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2023/10 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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