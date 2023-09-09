Son Dakika: e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 19:04
Son Dakika: e-YDS sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2023/10 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

 

 


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