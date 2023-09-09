e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/10 İngilizce sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:21

Güncelleme: 09.09.2023 - 14:21

9 Eylül 2023 tarihinde uygulanan e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor.



Bu yılın 10'uncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulandı. 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/10 İngilizce) giren adaylar sonuçları merak ediyor.



E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınav sonuçları 9 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

