e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/10 İngilizce sonuçları nereden öğrenilir?
e-YDS 2023/10 sınavı bugün yapılacak. Sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YDS 2023/10 sonuçları ne zaman açıklanacak?
9 Eylül 2023 tarihinde uygulanan e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor.
Bu yılın 10'uncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulandı. 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/10 İngilizce) giren adaylar sonuçları merak ediyor.
E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınav sonuçları 9 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.
E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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