e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/10 İngilizce sonuçları nereden öğrenilir?

e-YDS 2023/10 sınavı bugün yapılacak. Sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YDS 2023/10 sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:21
e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/10 İngilizce sonuçları nereden öğrenilir?
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9 Eylül 2023 tarihinde uygulanan e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor.

Bu yılın 10'uncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulandı. 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/10 İngilizce) giren adaylar sonuçları merak ediyor.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınav sonuçları 9 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

E-YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. 


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