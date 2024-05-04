Son dakika... Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı!
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1 işçi 1 mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan ve su dolu bir çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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