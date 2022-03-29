Son dakika... Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika... Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

DHA
29 Mart 2022 Salı, 11:30
Son dakika... Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi.

Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.



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