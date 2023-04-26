Son dakika... Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 23.00'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 54.16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Muğla'ya 110 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.