Son Dakika... Ege Akersoy beraat etti

Son dakika haberi... İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde elinde 'tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle yargılanan Ege Akersoy, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan beraat etti. Mahkeme, 'kasten basit yaralama' suçundan ise Akersoy'a 2 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:48
Son Dakika... Ege Akersoy beraat etti
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İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki İsmail Aydemir ile sanık Ege Akersoy katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Müşteki İsmail Aydemir'in avukatları, eski beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, Ege Akersoy'un üzerine atılı suçu işlediğinin kamera kayıtlarından anlaşıldkğını söyleyerek ve cezalandırılmasını talep etti.

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"BİRİ BANA 'BATI HAYRANI' DESE GOCUNMAM" 

Esasa ilişkin savunmasını yapan sanık avukatı Ali Öztürk, müştekinin yeşil zemin üzerine arapça yazı olan bayrak taşınıdığını, o bayrağın 'tevhit' bayrağı olduğu söylendiğini, müştekinin de taşıdığı bayrağın ne olduğundan tam olarak emin olmadığını ifade ederek, müşteki ile müvekkilinin olay esnasında tek başlarına olduklarını ve müvekkilinin 'Sen tam bir Arap sevicisin' şeklinde söz sarfettiğinde de olay yerinde halkın bir kesiminin bulunmadığını kaydetti. Avukat Öztürk, müvekkilinin kullandığı ifadenin 'Arap hayranı' demekle aynı anlama geldiğini belirterek, birinin kendisine 'Batı hayranısın' demesi durumunda gocunmayacağını ve bunun kendisini tahrik etmeyeceğini söyledi. Avukat Ali Öztürk, davaya konu olayda herhangi bir halk kesiminin harekete geçirilmediğini ve kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike koşulunun gerçekleşmediğine dikkat çekerek, katılanın da her şeyin bir anda gerçekleştiğini beyan ettiğini söylediğini belirtti.

BERAAT TALEP EDİLDİ

Video kaydının sanık tarafından çekilmediğini söyleyen avukat Öztürk, söz konusu videoyu olaydan sonra paylaşan ve yayan kişilerin suçlu olduğunu ifade ederek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçu yönünden beraat kararı verilmesini talep etti. Avukat Öztürk, müvekkiline yöneltilen 'kasten basit yaralama' suçu bakımından ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ege Akersoy'un, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Akersoy'un bu suçtan beraatına karar verdi. Mahkeme, 'kasten basit yaralama' suçundan ise Ege Akersoy'a 2 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

MÜTALAADAN

Davanın ikinci duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı; Ege Akersoy'un, 'kasten basit yaralama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.


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