Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde, 9.7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi’nde yaşanan depremin saat 19.12’de meydana geldiğini bildirdi.
Son Dakika... Ege Denizi’nde deprem
1.09.2025 19:31:00
