Son Dakika... Ege Denizi’nde deprem

1.09.2025 19:31:00
Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde, 9.7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi’nde yaşanan depremin saat 19.12’de meydana geldiğini bildirdi.

