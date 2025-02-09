Son Dakika... Ege Denizi'nde peş peşe deprem

Yayınlanma: 09.02.2025 - 18:26

Güncelleme: 09.02.2025 - 19:06

Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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YİNE SALLANDI

AFAD yaptığı yeni açıklamada, 18:55 sularında 4.0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini kaydetti.