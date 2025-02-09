Son Dakika... Ege Denizi'nde peş peşe deprem
Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 18:16 sularında 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan yeni açıklamaya göre 18:55 sularında bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:18:16:33 TSİ
Enlem:36.61972 N
Boylam:25.84333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/RbRRSyg6Rg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YİNE SALLANDI
AFAD yaptığı yeni açıklamada, 18:55 sularında 4.0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:18:55:31 TSİ
Enlem:36.66833 N
Boylam:25.75528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hr1IkMVyvK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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