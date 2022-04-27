Son dakika: Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 05:34
Son dakika: Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 8,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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