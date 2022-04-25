Mars'ta büyük bir deprem meydana geldi!
Araştırmacılar, Insight uzay aracının yardımıyla Mars'ta meydana gelen en büyük iki depremi belirlediler.
Mars’ın depremlerle nasıl sarsıldığını ortaya koyan Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Uzay aracı, Mars’ta meydana gelen en büyük iki depremi belirledi.
DEPREMLERDEN BİRİ 94 DAKİKA SÜRDÜ
The Seismic Record‘da yayımlanan araştırma Insight verileri Mars’ta meydana gelen depremlerin nasıl tespit edildiğini ortaya koydu. Bu depremlerden ilki 25 Ağustos 2021’de meydana gelirken, diğeri ise 18 Eylül’de oldu.
Shift Delete'in haberine göre, bu iki deprem bazı özellikleri ile tespit edilen diğer sarsıntılardan ayrılmakta. Bu depremler öncelikle bugüne kadar tespit edilen en büyük Mars depremleri olmaları ile öne çıkıyor.
S0976a olarak adlandırılan Ağustos depreminin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. S1000a olarak isimlendirilen Eylül depremi ise 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.
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