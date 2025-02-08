Son dakika... Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.00 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-08
Saat:12:00:41 TSİ
Enlem:36.62611 N
Boylam:25.70806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7hTfnq8Vvc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- Karısını dövememekten şikayet etti!
- O kent için kritik uyarı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'İmralı ziyaretleri' yorumu
- Suriye'den 'Rus üsleri ve Esad' açıklaması