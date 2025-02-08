Son dakika... Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.00 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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