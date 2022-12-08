Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 11:05
Son Dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 11 .71 km uzaklığında bulunan depremin derinliği 6 kilometre olarak belirlendi.


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