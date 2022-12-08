Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
08 Aralık 2022 Perşembe, 06:50
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.35'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

 


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