Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.57'de, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 10.11 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.46 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-08-21
Saat:10:57:46 TSİ
Enlem:37.958 N
Boylam:27.134 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/6Q5OarPDEn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İKİNCİ DEPREM!
AFAD, saat 10.59'da ise yine Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
İkinci depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.84 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-08-21
Saat:10:59:09 TSİ
Enlem:37.967 N
Boylam:27.152 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/VwPmjuIZ3F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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