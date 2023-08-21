Son dakika... Ege Denizi'nde peş peşe deprem!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 10.57'de, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 10.11 kilometre olarak ölçüldü.

İKİNCİ DEPREM!

AFAD, saat 10.59'da ise yine Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İkinci depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak kaydedildi.