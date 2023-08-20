Naci Görür’den Kahramanmaraş depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta bugün olan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür “Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.05'te gerçekleşen depremin derinliği 22.17 km olarak belirlendi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür söz konusu deprem üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Görür depremin artçı olduğunu söyleyerek “Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor. Sevgiyle” diye yazdı.
Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük lüçük depremler oluyor.…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 20, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- Merkez Bankası ve BDDK harekete geçti
- 'Buranın bir tane ev sahibi var'
- Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası
- İşte İstanbul için en kötü deprem senaryosu
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- TİHEK'ten bankalara 'ATM' uyarısı
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!