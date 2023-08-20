Naci Görür’den Kahramanmaraş depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ta bugün olan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür “Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 12:13
Naci Görür’den Kahramanmaraş depremi açıklaması
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.05'te gerçekleşen depremin derinliği 22.17 km olarak belirlendi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür söz konusu deprem üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür depremin artçı olduğunu söyleyerek “Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem.  Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor. Sevgiyle” diye yazdı. 


Naci Görür kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 20 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 20 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunan Haberler