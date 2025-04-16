Son Dakika... Eğitim-İş duyurdu: Öğretmenlerin 'norm fazlası' atamalarında geri adım

Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:25

Güncelleme: 16.04.2025 - 22:46

Eğitim-İş Sendikası 'Norm fazlası' öğretmenlerin ilçe grubu içinde resen atamaların durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-İş olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılmadan dayanaksız atamaların hukuksuz olduğunu, iptal edileceğini duyurmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmıştık.

Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığımız dava ve çağrımız karşılık bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır.

Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir."

Öte yandan norm fazlası olanların norm fazlası olarak okullarında duracakları, proje okullarında olup yeniden atanmayanların da (okullar kapandıktan sonra) il emrinde duracakları öğrenildi. Ayrıca, bu takvimdeki norm fazlası atamalar hariç diğer atamalarda tercihte bulunabilecekler.

Proje okulunda görevlendirmesi yapılmayan öğretmenlerin ise il emrinde kalmaya devam ettiği belirtildi.