Son dakika... Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı

Son dakika haberi... Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:52

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İniş sırasınsa ters dönen uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.


Etiketler: #Denizli #eğitim uçağı

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