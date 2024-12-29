Neden hala uçağa binince uçak modunu açmamız gerekiyor?

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:55

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:56

Telefonların uçak moduna alınarak yolculuğun yapılması uzun yıllardır süren bir tedbirdi. Ancak Avrupa Birliği bu telefonlardaki yasağı geçen yıl kaldırdı. Peki neden hala uçak yolculuğu yaparken telefonlarımızı uçak moduna alıyoruz?

UÇAKLARDA NEDEN HALEN UÇUŞ MODUNU KULLANIYORUZ?

AB'nin aldığı uçak modu kararına ek olarak Türk Hava Yolları da geçen yıl uçak yolculuğu sırasında kısa mesaj atmayı serbest hale getirmişti. Ancak yine de yapılan uçuşların pek çoğunda uçak modu halen zorunlu tutuluyor.

Eskiden Amerikan Hava Yolları için çalışmış ve havacılık danışmanı olan Richard Levy, böyle bir karar alınmış olsa bile uçak modu kullanım zorunluluğunun özellikle ABD tarafında devam etmesinin, ABD Federal Havacılık Dairesi(FAA)'nin telefon sinyallerinin uçağın iletişimini etkileceği görüşünün baskın gelmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Modern uçaklarda navigasyon cihazlarına müdahale edilmesinin çok düşük olduğu aktarılıyor. Ancak Boeing ve Airbus’ın son uçaklarında navigasyon cihazları arabalardaki gibi GPS’e dayanıyor ve bu da aslında tehlikenin sıfır olmadığını gösterse bile oldukça düşük bir ihtimalle tehlikeli olabilir.

ABD Federal Havacılık Dairesi'nin konuyla ilişkili kılavuzunda Uçakta Taşınabilir Cihazların Kullanımı başlığı altında yer alan ifadede yasağın 1961'de frekans modülasyon alıcılarının işletimini önlemek için yürürlüğe girdiği yazıyor. Bu cihazların, uçakların navigasyon ve iletişim sistemlerinin çalışmasına müdahale ettiği belirlenmiş.

Öte yandan uçakların iletişim frekansları ve FM radyo yayınları, elektromanyetik tayfın VHF bölgesinde çok benzer bir bölümü kullanıyor. Burada ise dünyada en çok FM radyo 87,5 MHz ve 108 MHz arasındaki frekansları kullanıldığının önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da belki de o 30-40 yıl önce kabinde transistörlü bir radyo dinlemeye çalışanların problemlere sebep olabileceğini gösteriyor ancak günümüzde modern telefonlarda en düşük frekanslı hücre bandı 698 MHz'den başlıyor ve 4G, 5G gibi internet bağlantıları da GHz aralığındaki frekansları kullanıyor. Bu bilgiler ışığında akıllı telefonların uçağın iletişiminde sorun çıkartması oldukça ihtimal dışı görünüyor.

2006 ve 2012 yıllarında yürütelen farklı çalışmalarda ise FAA, telefon sinyallerinin uçağın sistemlerine karıştığına yönelik bir bulguya ulaşamadı.

ABD'de yasağın hala devam etmesine yönelik bazı görüşler ve yorumlar var. Bunlardan biri onlarca yolcunun internetlerini açmasıyla pilotun kulaklığında parazit seslerin ortaya çıkması. Bu çok güvenilir bir yorum değil ancak, bir pilot TikTok hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapmıştı.

Öte yandan Gizmodo'nun haberine göre devam eden bu yasağın ana kaynağında uçakta sorun çıkarma potansiyeli olan yolcularla alakalı olabilir. Çünkü daha önce FAA'nın yaptığı araştırmada yolculara yasağın kaldırılmasına ilişin bazı sorular sorulmuş ve 148 kişinin 79'u yasağın kaldırılmasına karşı çıkmış. Bunun ana sebebi ise telefonla konuşan yolcuların diğer yolcuları rahatsız edeceği endişesinden kaynaklandı.