Son dakika... Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

13 Mart 2022 Pazar, 15:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yarın da aralıklarla kar yağışı geçişleri beklendiğini söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olacak. Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak.

- 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim.

- 39 ilçe belediyemize, on binlerce emekçiye teşekkür ediyorum.