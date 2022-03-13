Son dakika... Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul son yılların en yoğun kar yağışlarından bir tanesine sahne oldu. Kentte bugün sakinlik hakim. Yarın başlayacak yeni hafta öncesinde açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yarın kar geçişleri yaşanabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 15:13
Son dakika... Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yarın da aralıklarla kar yağışı geçişleri beklendiğini söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olacak. Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak. 

- 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim.

- 39 ilçe belediyemize, on binlerce emekçiye teşekkür ediyorum.



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