Son dakika... Ekrem İmamoğlu 'bir gün bile çok' dedi, o tarihi işaret etti!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sancaktepe'de yurttaşlarla buluştu.

"BUNLAR İŞ ÇEVİRİR, BİZ İŞ BİTİRİRİZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bunlar sadece iş çevirmeyi biliyorlar. Biz iş bitireceğiz.

Çekmeköy-Sancaktepe metrosu çok yakında sizin hizmetinizde. Yenidoğan metrosunu bu kardeşiniz göreceksiniz Söğütlüçeşme'ye kadar uzatacak. Göreceksiniz bu coğrafyayı İstanbul'un doğusunu Yenidoğan'ı Kadıköy'e bu kardeşiniz bağlayacak.

Annelere öyle bir imkân tanıyacağım ki, çocuklarıyla bu şehri gezecekler. Bunu ilan ettiğimde bana dediler ki 'Kimin parasını kime dağıtıyorsun'. Ben de dedim ki 'Milletin parasını millete dağıtıyorum'. Şimdi o anne-bebek kartını 500 bine yakın anne kullanıyor. Helali hoş olsun. Sizin paranız.

"PAZARTESİ BUNLARI EVLERİNE YOLLUYORUZ"

Bu memleketin her insanına eşit gözle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Sizin için 4 yıldır bütün engellemelere rağmen, haksız hukuksuz kararlara rağmen, seçimi elimizden almalarına rağmen işimizin başında ahlaklı her kuruşun hesabını vererek işimizi yapmaya devam ediyoruz.

Sosyal yardımı tam 5 katına çıkardık. Keşke bu iktidar benim milletimi fakirleştirmeseydi de, sosyal yardımı artırmasaydık. Bunlar milletin cebindeki parayı pul etti. Bunları tez elden, bir gün bile çok, Pazartesi günü bunları tıpış tıpış evlerine yolluyoruz.

"YARADAN BİLE UMUDUNU KESMİŞ BU KULLARINDAN"

Onlara oy verirsen 'meşru', bize oy verirsen 'darbeci'. Dualarımız bile artık onlara yetmiyor. 'Ben akıl versin' diye 4,5 yıldır dua ediyorum, yetmiyor bunlara. Yaradan bile umudunu kesmiş bu kullarından. Bu seçimde 'ben' diyen gidecek, 'biz' diyen gelecek."