Son Dakika: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Bolu'da...

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 09.05.2023 - 14:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlarla Bolu'da bir araya geldi. Pankart üzerindeki yazıyı okuyarak AKP'ye göndermede bulunan İmamoğlu, "Edison'un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu biliyorum kardeş" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

En sevdiğim coğrafyalardan birine geldim. İstanbul'dan Karadeniz'e giderken Karadeniz'den İstanbul'a giderken yeşilin her tonunu gördüğüm bu coğrafya beni çok etkilemiştir. Sank Bolu Dağları'nda Köroğlu'nu görecekmişim gibi hayaller kurduğumu hatırlıyorum. Şimdi bu meydanda Bolu Beyi değil zamlinliğin değil direnişin yani Köroğlu'nun torunlarını görüyorum. Köroğlu iyiliği, özgürlüğü talep etmektir.

Dün Konya'daydım söz verdim. Mevlana'nın şehrinden gittiğim her yere selam göüreceğim dedim; size de Konya'dan selam getirdim. Sevgili dostlar haksızlıkar, hukuksuzluklar yapılabilir, eksiklikler, yanlışlar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanışı övüyor ise yanlışı o kötülüğü güçlendiriyor ise Allah bu memleketin her insanını korusun. Bunlar kötülüğe razı. Yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Bu akıl bizi partizan devlet şekline büründürdü. Parti her şey partinin başındaki her şey. Biz de ne diyoruz? Millet her şey; her şey çook güzel olacak diyoruz.

Pandoranın kutusunu her gün birisi açıyor. Her akşam başka birisinin yaşadıklarını dinliyoruz. Hani bir bakan istifa etmişti ve Maliye Bakanı bir tweet atmıştı; 'At izi it izine karıştı. Sonumuz hayır olsun' diye... Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor.

Bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Adıyamanlı bir kardeşimin yazdığı gibi biz hala enkazdayız.

Devleti o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını bekleyip 48 saat müdahale yapılmasını engellediniz.

Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı gitti. Etrafındaki aklı başındaki güzel insanlar, kendi bakanları bile olanlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz, bu kadar kötüler. Biz yeni bir dönem başlatacağız. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki size, 'Allah'ım, Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış, Allah razı olsun' diyeceksiniz.

Edison'un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu biliyorum kardeş. Onu da biliyorum.

150-200 kişinin provokasyonu bir şehri lekeyemez. Erzurumun güzel insanlarının üzerine toz zehresi bile konmaz.

Ama bu işi yaptıranlar er geç ortaya çıkacak Bu işi yaparken oradaki güvenlik güçlerini seyrettiren akıl müdüründen valisine bakanına varıncaya kadar er geç ortaya çıkacak. 15 Mayıs’tan sonra onlardan hesap sorulacak. Bu millet rahat edecek.

Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz. Bu iş devlet aklıyla olur. Oylarınızı bölmeyin sevgili gençler.