Son Dakika... Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama talebi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında bu sabah 10.30 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

İBB’ye yönelik “mali” soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ilk defa Çağlayan’a getirilen İmamoğlu’nun ifade işlemleri, 5 saat gecikmeli olarak saat 16.05’te başladı.

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın ifade işlemleri de akşam saatlerinde başladı.

"SİYASAL CASUSLUK" SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Yanardağ, İmamoğlu ve Özkan'ın savcılık ifadeleri 22.00 sıralarında tamamlandı.

4 Temmuz'de "casusluk" suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek ifade verdiği öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında İsttelkom AŞ’nin tutuklu Genel Müdürü Melih Geçek de gün içinde ifade verdi

Savcılık İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ı, Türk Ceza Kanunu'nun 328/1. maddesiyle düzenlenen "siyasal casusluk" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken güncel soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da yine "casusluk" suçundun tutuklandığı için Melih Geçek de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevine geri gönderildi.