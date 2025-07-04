Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: Siyasi yasak ve hapsi isteniyor!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 sene önce almaya hak kazandığı diplomasının iptal edilmesinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, "zincirleme şekilde sahtecilik" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi.

SİYASİ YASAK VE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık 20 sayfalık 'sahte diploma' iddianamesinde İmamoğlu'na "Zincirleme şekilde sahtecilik" suçunu yüklerken hakkında 'siyasi yasak' ve 8 yıl 9 aya kadar hapsini talep etti.

İddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun diploması 18 Mart’ta iptal edilmişti. Karara karşı hamle olarak halen tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan tarafından 5. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili "usulsüzlük olmadığı" yönünde rapor veren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Ahmet Köse görevinden istifa etmişti.



