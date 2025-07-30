Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'eğitim devrimi' açıklaması: 'Ülkemizin ihtiyacı var'

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından mesajlarını aktarmaya devam ediyor.

İmamoğlu son olarak, eğitim sistemine dikkat çekti.

Eğitim devrimine ihtiyaç olduğunu aktaran İmamoğlu, icraatlerini sıralayarak, "En önemlisi; artık hiçbir aile, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak!" ifadelerini kullandı.

"KREŞ PAHALI, ANAOKULLARI İSE KAYKI PAYI UYGULAMASI YÜZÜNDEN ARTIK ÜCRETLİ"

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk biliyordu: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Bir milletin kalkınması ve ilerlemesi ancak eğitimle mümkündür.

Bugün de aynı noktadayız; ülkemizin bir eğitim devrimine ihtiyacı var.

Türkiye’de artık ücretsiz ve kaliteli eğitim değil; ücretli ve kalitesiz bir eğitim var.

Devlet okulları hızla etkisini kaybediyorken, ailelerin bütçelerini zorlayan özel okullar giderek artıyor.

Kreş pahalı, anaokulları ise katkı payı uygulaması yüzünden artık ücretli.

"HER ŞEY AİLELER İÇİN MADDİ BİR YÜK"

Devlet okullarında kırtasiyeden kıyafete, ulaşımdan yemeğe ve içme suyuna, kaynak kitaplardan okulun temel ihtiyaçlarına kadar her şey aileler için maddi bir yük.

Üniversitede barınma imkanları yetersiz, öğrencilerin burs ya da kredi adı altında sunulan desteklerle geçinebilmesi mümkün değil.

Tüm bunlar kamu hizmeti olması gereken eğitimi, bir sektör olarak gören anlayışın sonucudur.

Biz bu gidişe dur diyeceğiz! Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eğitim yeniden bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi, çağdaş, kamusal ve parasız olacak.

"TAMAMEN ÜCRETSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

Kırtasiye, kitap, ulaşım, yemek, içme suyu gibi temel ihtiyaçlarda devlet okullarındaki tüm giderleri kaldıracağız.

Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçları için okul bütçeleri oluşturacağız.

Devlet yurtlarının kapasitesini artıracak; burs ve kredi imkanlarını iyileştireceğiz.

Ve en önemlisi; artık hiçbir aile, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak!

Biz evlatlarımıza ve ailelere ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemini armağan edeceğiz!"