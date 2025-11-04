Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu yarın ifade verecek.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek için yarın 11'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidecek.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçundan yarın ifade verecek.

Başsavcılığın bilgi notunda, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında MASAK tarafından İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında yayınlanan Aklama Suçu Değerlendirme Raporu'nda, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 12 kişi hakkında "kara para aklama suçundan" işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulunulmuş, MASAK raporunun bir örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderileceği belirtilmişti.

Öte yandan Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki şirketi ile ilgili de Hırvat makamlara yazı yazılarak bilgi edinilmesi (adli istinabe) talebinde bulunulmuştu.