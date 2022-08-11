Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'kuvvetli yağış' açıklaması

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verilen kuvvetli yağış uyarısına ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) bilgilendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Şu an itibarıyla yağışın Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul'da bu illerin arasında ancak Pendik, Tuzla, Kartal ve Şile'de daha etkili olacağını öngörüyoruz. Yine de bu günü kontrollü bir şekilde geçireceğiz. Arkadaşlarımızın tamamı sahada. Burada yöneticilerimiz var.

Biz 2.5 yıldır İstanbul'da hem İSKİ, hem altyapı ve yol bakım, hemde fen işleri gibi birimlerimizle beraber İstanbul'un altyapı ile ilgili ciddi sorunların bir kısmını çözdük. Ama elbette yatırımlarımız devam ediyor. Sağanak yağışların, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda yaptığınız yatırım ya da oradaki alt yapının iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor. Bu manada sahada binlerce otobüsümüz hizmet ediyor.

İETT üzerinden de anlık yağışın düştüğü noktalara müdahale konusunda bütün şoförlerimiz talimatlı. Vatandaşlarımızın konforunu bozacak hatta daha ileri seviyeye gidecek bir takım olumsuzlukları anında giderme noktasında da tedbir almak gayreti içerisindeyiz. Benzer şeyi muhtarlıklarımız üzerinde de yürütmekteyiz"