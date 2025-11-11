Son Dakika... Elazığ'dan kahreden haber: 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu!

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulmak arama çalışmaları sürerken 11. günde acı haber geldi.
11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulmak arama çalışmaları sürerken 11. günde acı haber geldi.
11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.