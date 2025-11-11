Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Elazığ'dan kahreden haber: 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu!

Son Dakika... Elazığ'dan kahreden haber: 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu!

11.11.2025 16:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Son Dakika... Elazığ'dan kahreden haber: 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu!

Son dakika haberi... Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulmak arama çalışmaları sürerken 11. günde acı haber geldi. 

11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.

İlgili Konular: #Elazığ #cansız beden