Son dakika... Elazığ'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Elazığ Palu'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.32 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 07:35
Son dakika... Elazığ'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 05.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 11.32 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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