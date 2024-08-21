Son dakika... Elazığ'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Elazığ Palu'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.32 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 05.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 11.32 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Palu (Elazığ)
Tarih:2024-08-21
Saat:05:15:40 TSİ
Enlem:38.70361 N
Boylam:39.91694 E
Derinlik:11.32 km
Detay:https://t.co/UHKCXwbIaA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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