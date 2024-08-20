Son Dakika.... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:59
Son Dakika.... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.67 kilometre derinliğinde oldu.


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