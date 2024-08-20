Son Dakika.... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:59

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.67 kilometre derinliğinde oldu.